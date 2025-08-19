MjCare 76 ürün

MjCare

MjCare, Mijin Cosmetics adıyla 2005 yılında OEM/ODM olarak sheet maskeleri üretmeye başladı. 2006 yılında Kore’deki ilk otomatik dolum makinesini uygulamaya başlayan firma olan Mijin aynı yıl kendi markası olan MjCare ürünleri çıkardı.

2008 yılında yeni yatırımla ürün gamına patch’leri eklendi. 2009 yılında Japonya’ya ilk ihracatını gerçekleştiren Mijin Cosmetics, aynı yıl Rakuten’de maske kategorisi 1.si oldu.

Şu an ABD, Japonya, İngiltere, Rusya gibi 20’den fazla ülkeye ihracat yapmaya devam etmektedir.





MjCare Miracle Foot Peeling Pack | Ayak Maskesi

MjCare, Türkiye’de henüz sheet maskelerin kullanımının yaygın olmadığı 2015 yılında Limonian tarafından satışa sunulmaya başladı. 2018 yılında Miracle Foot Peeling Pack’ın ”Turuncu Ayak Maskesi” lakabıyla popüler olması MjCare için Türkiye’de dönüm noktası oldu. Sadece Türkiye’de 1 milyon adetten fazla satılan ürün Türkiye’de ayak maskesi kategorisini yarattı ve Trendyol’da 70.000’e yakın müşteri değerlendirmeyi aldı.





MjCare Peel & Care

MjCare 2021 yılında el peeling maskesi, 2022 yılında burun bandı, yüz peeling maskesi ve 2023 yılında vücut peeling maskesini ekleyerek ‘Peel & Care’ konsepti tamamladı.

Uygun fiyat, basit uygulama ve anında-etkili değişim” sloganı ile yüzden başlayıp ayağa kadar kolay ama etkili bakım imkanı sağlıyor. MjCare ürünlerini limonian.com ile güvenle kullanabilirsiniz.